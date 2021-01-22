برلمانية: وزير الإعلام استهان بالنواب وسنتخذ إجراءات بسحب الثقة

قالت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن البرلمان خلال دورته الماضية كان مهتما بالتشريع أكثر، والآن بصدد إعلاء الأدوات الرقابية.













وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» أن بعض الوزراء كانوا يعتقدون أنه بعد إلقاء الييان سيتم التصفيق له وينتهي الأمر، لكن ما حدث عكس ذلك، حيث فوجئ الوزراء أن النواب يذاكرون برنامجهم جيدا، وكل إنجازات الوزارة منذ عام ٢٠١٨.













ولفتت إلى أن الوزراء الأكثر توفيقا في عرض بيانهم هم التربية والتعليم والتعليم العالي والتعاون الدولي.