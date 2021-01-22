فرنسا تسجل 23292 إصابة و649 وفاة بكورونا

وأفادت الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية - حسبما أفادت قناة (فرنسا- 24) الإخبارية اليوم الجمعة - بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23292 ليصل إلى مستوى 3011257 حالة.





أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيلها 23292 إصابة و649 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا مؤخرا في فرنسا بالتالي استقرارا نسبيا، حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 20 يناير 26784 حالة، وفي 21 يناير 22848.وذكرت أن عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات ارتفع بواقع 173 شخصا ليصل إلى 25908، بينما ارتفعت حصيلة المصابين في غرف العناية المركزة بواقع 36 إلى 2912 شخصا.وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.