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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 13 ألفًا و633 إصابة و472 وفاة بكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:27 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، 13 ألفا و633 إصابة و472 وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و441 ألفا و854 حالة، مضيفة أنها تم رصد 472 وفاة ناجمة عن الفيروس، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 84 ألفا و674 حالة.

وأضافت الوزارة أن من بين إجمالي المصابين لا يزال هناك 502 ألف و53 نتيجتهم إيجابية.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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