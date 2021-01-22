«عثمان»: «شتى فى مصر» أنعشت سوق الأقصر السياحية

قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن فنادق الأقصر بدأت تستقبل المصريين الحاجزين فى مبادرة "شتى في مصر"، موضحا أن المبادرة في أول أسبوع لها قد حققت هدفها الأساسي وهو دعم العاملين بالبازارات والمحال السياحية وهو ما يتحقق على أرض الواقع.وأضاف عثمان في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك إقبالًا على شراء الهدايا التذكارية من قبل المصريين بالإضافة إلى انتعاش سوق الحناطير التى يعمل بها عدد كبير من أبناء الأقصر والتى توقفت تماما بعد الركود السياحي.وأشار عثمان إلى أنه لا بد من إطالة فترة المبادرة وأن تمتد لطوال العام لا أن تكون مقصورة على موسم معين فالسياحة الداخلية هي صمام أمان القطاع السياحي.