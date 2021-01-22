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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لقاء روسي ليبي يشمل نقاشات حول الوضع في طرابلس

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:54 م
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
وكالات
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بحث ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، مع عضو مجلس النواب الليبي فتح الله حسين عبد الكريم، مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي.

وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية أن ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، استقبل عضو مجلس النواب الليبي فتح الله حسين عبد الكريم وبحث معه عددا من القضايا.

وقال الموقع: "في سياق محادثة مستفيضة، جرى تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا وما حولها. وفي الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى مهمة التنسيق الفعال للجهود لتعزيز حوار مستقر بين الليبيين بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد على أساس أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510. وبحث الجانبان في هذا السياق سبل إقامة اتصالات روسية ليبية على طول الخط البرلماني".

وكان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعين حديثًا إلى ليبيا يان كوبيش اليوم الجمعة عبر الهاتف القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في لبيبا وحولها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، أنه "خلال المحادثة تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها، وتم تأكيد أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام، وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد".

كما هنأ نائب وزير الخارجية الروسية كوبيش بمناسبة تعيينه، متمنيا له النجاح في إنجاز المهمة الموكلة إليه.

وذكر أن المحادثة بين بوجدانوف وكوبيش جرت بمبادرة من الأخير.

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