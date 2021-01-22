محمد الباز: محاولات محو ذكرى عيد الشرطة هدفها إحداث انقسام فى الدولة

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن من يحاولون محو ذكرى عيد الشرطة الموافق ٢٥ يناير واعتبار هذا اليوم عيدا لثورة يناير فقط هدفهم إحداث انقسام في الدولة.





وأضاف في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»: «عندما نتحدث عن ٢٥ يناير نذكر عيد الشرطة، ونذكر الناس أصحاب النوايا الحسن والمخلصة الذين تحركوا في ٢٥ يناير ٢٠١١».













ووجه محمد الباز تحية لأبطال الشرطة في عيدهم، مؤكدا أنه عيد وطني عظيم.







