«نجار وحلاق».. مهن المشاهير قبل الفن



الفن لم يكن العمل الأول للكثير من المشاهير، فهناك نجوم بدوأ حياتهم المهنية بحرف يدوية ومنهم من استمرت معه حتى بعض الشهرة.



ورفع كثير من النجوم شعار «الشغل مش عيب» ففي هذا التقرير نرصد مهن المشاهير قبل النجومية، التي أعلنوا عنها أمام الكاميرات في الكثير من اللقاءات التلفزيونية.



مصطفى خاطر

مصطفى خاطر «نقاش وفنان»

يعتبر الفنان مصطفى خاطر، من النجوم التى فضت نفسها على الشاشة لبراعته في الكوميديا وأداء الادوار الكبيرة والمركبة، حيث قدم الكثير من الأعمال التي تنوعت بين الكوميديا والأكشن والدراما أيضًا وذلك بفيلم الصندوق الأسود مع الفنانة منى ذكى.



وكانت بدايتة قبل الفن مختلفة كثيرة، حيث بدأ حياته المهنية بمهنة النجارة واستمرت معه حتى بعد التمثيل.



محمود عبد المغنى

محمود عد المغنى.. «مبلط سيرامك»

من النجوم الذي سطع نجمهم فى عالم التمثيل، فقد قدم العديد من الأعمال الدرامية، وتنوعت ما بين الأكشن والكوميديا.



وأعلن الفنان محمود عبد المغنى فى أحد البرامج الحوارية، أنه امتهن حرفة «المبلط» بمنطقة الوراق، كما عمل في الكثير من ورش الطوب الأحمر.



سامح حسين

سامح حسين.. «سبع صنايع»

من المشاهير الذين قدموا الكثير من الأعمال الكوميدية، فكانت بدااية الشهرة من مسلسل «راجل وست ستات» مع الفنان أشرف عبد الباقى.



وأمتهن الفنان سامح حسين مهنة النقاشة والنجاره، بالإضافة الى عمله فى احد مصانع إنتاج البلاستيك، حيث صرح بذلك فى الكثير من اللقاءت التلفزيونية



كاظم الساهر



كاظم الساهر.. «بياع جيلاتى»



يعتبر المغنى العراقى كاظم السهير من المشاهير أصحاب الحرف اليدوية، حيث أمتهن حرفة النجاره، وصناعة السجاد، بالإضافة الى التجوال بعربة أيس كريم.



أشرف عبد الباقى



أشرف عبد الباقى.. «نجار ومستمر فى صنعته»



يعتبر الفنان اشرف عبد الباقى من النجوم الذين احتراففوا مهنة النجااره، بل ومازال يمارسها حتى الأن، حيث يمتلك مصنعًا لصناعة الأخشاب والموبليا بالإضافة إلى ورشته التي لم يتنازل عنها.



وائل كافوري

وائل كافوري.. «حلاق»



امتهن المغني اللبناني وائل كافورى مهنة الحلاقة، حيث استمر فيها أكثر من 13 عاما وكان العائل الوحيد لأسرته.



عاصى الحلانى