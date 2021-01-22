ضبط محاولتى تهريب عدد من أقراص الترامادول بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2، بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتى تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة.وكانت المحاولة الأولى بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة رأفت وهيب مدير الجمرك، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، تم الاشتباه في الراكب "أ. د.ع" مصرى الجنسية، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 60 قرصا من الترامادول المخدر داخلها.بينما كانت المحاولة الثانية بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، تم الاشتباه في الراكب "ع. ف. ح" مصرى الجنسية، وبتفتيش حقائبه عثر بحوزته على 119 قرصا من الترامادول المخدر.قرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط رقمى 6 و7 لسنة 2020، بالواقعة وإحالة الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق.