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الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سارة شريف تكتب:حب مميت

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:26 م
سارة شريف
سارة شريف
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بعد خروجه من البيت الأبيض يمكن للإسرائيليين الآن أن يجيبوا عن هذا السؤال بوضوح: هل كان حقًا ترامب صديقًا حقيقيًا لإسرائيل؟.. وهل أحب ترامب إسرائيل حقًا مثلما ادعى؟.. وحبه هل كان رائعًا أم مميتًا؟
الإسرائيليون يعرفون، والأمريكيون يعرفون أيضًا، أن ترامب الشعبوى، النرجسى، الذى حلم بأمريكا قديمة بيضاء تهتم فى الأساس بنفسها، لم يكن مثاليًا لإسرائيل مثلما يدعى البعض.
كان نهج ترامب تجاه إسرائيل ثقيلًا فى الخطاب، وخفيفًا فى الجوهر، حتى الخطوات التى اتخذها، والتى اعتبرها البعض منحًا لن تتكرر، كانت رمزية أكثر مما ساهمت فى تغيير الوضع على الأرض، فنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، كانا تعهدًا مكتوبًا لوضع كان قائمًا بالفعل. الإسرائيليون يعرفون، والأمريكيون يعرفون أيضًا، أن تل أبيب كانت تسيطر فعليًا على تلك المناطق دون التعهد الأمريكى المُعلن، الذى قيد حل الدولتين، وحوّل واشنطن لوسيط غير محايد فى الصراع، وجعل إسرائيل مثار انتقادات من منظمات العالم، بيد أنها تتخذ خطوات أحادية الجانب.. العالم يحب المفاوضات والاتفاقات، ولا يحب الخطوات أحادية الجانب.
بينما اهتم ترامب بالتعهدات والإعلانات، منح أوباما إسرائيل أكبر حزمة مساعدات عسكرية فى تاريخ الولايات المتحدة، بلغ مجموعها ٣٨ مليار دولار، بما فى ذلك الدعم غير المسبوق لبرامج الدفاع الصاروخى المهمة.
ترامب انسحب بشكل متهور من سوريا فى أواخر عام ٢٠١٩، تخلى عن الأكراد، انسحابه سيئ التخطيط فتح الباب أمام زيادة النفوذ الإيرانى والتركى والروسى فى جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما أدى إلى تغيير الديناميكيات الإقليمية، وجعل إسرائيل أكثر عرضة للخطر، وترك فراغًا أمنيًا لإيران لاستغلاله على الحدود الشمالية لإسرائيل.
وعندما أعرب الإسرائيليون عن قلقهم من الانسحاب، رد ترامب بأن إسرائيل يمكنها أن تدافع عن نفسها، وقال للصحافة: «إسرائيل ستكون جيدة.. نعطى إسرائيل ٤.٥ مليار دولار فى العام». فى عام ٢٠٢٠، أصدر ترامب «خطة سلام»، على الرغم من وصفها من قِبل البيت الأبيض بأنها «صفقة القرن» وحل للتحديات الإسرائيلية، إلا أن الإدارة وضعت الخطة دون تدخل من الفلسطينيين، والخطة شجعت ضم إسرائيل، من جانب واحد، أجزاء من الضفة الغربية.
بعيد عن حديث اليمين فى إسرائيل عن حلم الضم، إلا أنهم يعرفون جيدًا أن الضم مؤذٍ لإسرائيل، وكان من شأنه أن يورطها أمام العالم.
خطة السلام وخطوات ترامب عرضت العلاقات الأردنية الإسرائيلية للخطر، كما أدى إعلان نتنياهو عن ضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى تعريض اتفاق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والأردن للخطر.
حتى اتفاقات التطبيع، التى يحاول ترامب أن يقدمها بأنها إنجازه الشخصى، الإسرائيليون يعرفون، والأمريكيون أيضًا، أن الاتفاقات جاءت نتيجة تحركات من تحت السطح لعقود طويلة، ومن غير الواضح مدى استمرارية الاتفاقات، خاصة أنها تسويات نفعية مرتبطة بصفقات، ومن غير الواضح، حتى الآن، أن يسدد بايدن قيمة الصفقات.
حتى الانسحاب من الاتفاق النووى الذى يعرضه نتنياهو كإنجاز، الحقيقة هو قرَب إيران من القنبلة النووية، وأفقد واشنطن السيطرة عليها، وأضعف القدرة على محاربة إيران فى المحافل الدولية، والحقيقة الأخرى أن ترامب كان سيتفاوض مع إيران للعودة للاتفاق إذا تم انتخابه مرة أخرى.
حتى قطع المساعدات الأمريكية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فهو يضر إسرائيل، فحسب وصف المسئولين الإسرائيليين، فإن هذه المساعدة «ضرورية للأمن الإسرائيلى»، وبدلًا من النظر فى طلب بنيامين نتنياهو بإعادة المساعدات، رد ترامب: «إذا كان الأمر مهمًا لنتنياهو، فعليه أن يدفع للفلسطينيين ١٢ مليون دولار بنفسه».
وبالأرقام، فإن أكثر من ٨١٪ من اليهود الأمريكيين كانوا أكثر قلقًا بشأن معاداة السامية منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسًا، فقد أدلى ترامب أكثر من مرة بتعليقات معادية للسامية تجاه اليهود الأمريكيين، بما فى ذلك اتهامهم بأنهم «خائنون» لإسرائيل من خلال التصويت للديمقراطيين، قائلًا إنهم «لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية»، واقترح أن يصوت أنصاره اليهود له فقط من أجل حماية ثروتهم.

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