محمد الباز: الكليات العسكرية ليست وظيفة وطلابها في مهمة وطنية

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة ليست مجرد زيارة تفقدية، لكن لتوجيه رسالة للطلاب الجدد بأنهم مسئولين عن حفظ أمن البلد.





وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة جاءت أيضًا مع اقتراب عيد الشرطة، منوها إلى أنها في هذا التوقيت لفتة طيبة من الرئيس.





وقال إن الرئيس السيسي دائما حريص على زيارة الكليات العسكرية، متابعا: «أنت بتتعامل مع الكليات دي على أنها مش مجرد ناس بتدخل كلية وتخرج تشتغل، لأن الجيش والشرطة في مصر الآن لم تعد وظيفة، لكنها مهمة وطنية، لا يقدم عليها إلا من يعرف جيدا أنه بيضحي بنفسه من أجل البلد».





ولفت إلى أن زيارة الرئيس تمثل دعم معنوي وتأكيد على أن الشرطة لعبت دور كبير في حفظ أمن واستقرار البلد.



