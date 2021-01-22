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الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة mix movies الجديد 2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:20 م
قناة mix movies
قناة mix movies
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يهتم الكثير من المصريين ومتابعي الأفلام الأجنبية بالبحث عن الجديد من الأفلام وخاصة أفلام الأكشن، ويبحث المصريين من بين القنوات التي تقدم الأفلام الأجنبية عن القنوات التي تقدم المحتوى الجديد دائما ومن بينها قناة mix movies، حيث يبحث الكثير عن تردد قناة mix movies الجديد 2021.

وتوفر الدستور لقراءها تردد قناة mix movies الجديد 2021، وذلك حتى يتثنى لهم متابعة كافة الأفلام الأجنبية الجديدة.


ماهي قناة mix movies


قناة mix movies هي قناة عربية مصرية، تخصصت في بث الأفلام الأجنبية والتي وصلت إلى شهرة كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية، وتعرض القناة الأفلام الأجنبية المترجمة، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في مصر والوطن العربي، بعد أن نجحت في جذب الكثير من المشاهدين، بالإضافة إلى التطور الدائم لها من خلال عرض المزيد من الأفلام والمسلسلات العالمية بشكل حصري.

تردد قناة mix movies الجديد 2021


وتستعرض "الدستور" لقراءها تردد قناة mix movies الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات، والعرب سات، حيث تقوم القناة كل فترة بتحديث التردد الخاص بها ضمن خطة تطوير القناة؛ اهتماما منها بالمشاهد المصري والعربي، وتقديم جودة أفضل تصل للمستوى العالمي.

وأصبح مطالب من الجمهور بإجراءات تعديلات وتغييرات جديدة تضمن أفضل جودة للمشاهد، وهذا يضمن للمشاهدين فرص جديدة لمشاهدة أقوى من حيث جودة الصورة والصوت.

القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11488.
اتجاه الاستقطاب: أفقي.
معامل الترميز: 27500.
معدل تصويب الخطأ: ¾.

تردد قناة mix movies عرب سات


القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 11785.
معامل التصحيح: ¾
معدل الترميز: 27500.

قناة ميكس موفيز قناة عربية تضمن للمشاهدين فرصة جيدة لمشاهدة أفضل العروض المميزة التي تضمن للمشاهدة متعة في المشاهدة، ومع التطور العالي الذي تحصل عليها القناة بآخر 5 سنوات زاد وأصبح كبيرًا وهذا سبب نجاح القناة عالميًا بعد الطفرة الذي وصلت له وقمة ازدهارها بالوطن العربي، ومع التوجهات الجديدة للجمهور العربي لمشاهدة المحتوى الأجنبي سواء من الأفلام او المسلسلات ساعدة القناة بالنمو والتطور عامًا تلو الآخر وهذا تردد قناة mix movies 2021 على النايل سات.


الأفلام الشهير التي تقدمها قناة mix movie


فيلم Harry potter.
فيلم The man with the iron fists.
فيلم Twilight.
فيلم City of industry.
فيلم Batman v superman.
فيلم Open water.
فيلم Cabin fever.
فيلم Resident.
فيلم Edge of tomorrow.
فيلم Killer elite.
فيلم Empire state.
فيلم The marine.
فيلم Jumper.
فيلم Orphan.

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