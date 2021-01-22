إثيوبيا: النزاع الحدودي مع السودان تفاقم ونعمل على حله سلميًا

قال وزير الخارجية الإثيوبية، جدو أندرجاتشاو، اليوم الجمعة، إن النزاع الحدودي مع السودان تفاقم ونعمل على حله سلميا، وفق قناة العربية.وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، خلال مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم مع نظيره السوداني عمر قمر الدين، حرص بلاده على حل النزاع الحدودي المحتدم بين السودان وإثيوبيا، مشددا على تمسك بلاده بكامل أراضيها المحددة في خرائط ووثائق اتفاق 1902 الموقع بين بريطانيا وإمبراطور إثيوبيا آنذاك منليك الثاني.