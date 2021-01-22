روبي تكشف لغز «شقة 6.. العين الثالثة» في رمضان المقبل

تستعد الفنانة روبي لبدء بتصوير أحدث أعمالها الفنية "شقة 6.. العين الثالثة" لخوض المنافسة خلال موسم دراما رمضان 2021.المسلسل ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق بأحداث تتصاعد حلقة تلو الأخرى، لتحبس أنفاس المشاهد العربي من خلال مباراة تمثيلية تقوم بها توليفة من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم: الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة هيا فياض، بالإضافة للفنان الشاب حمزة العيلي، والفنانة الشابة ملك قورة وغيرهم.العمل سيناريو وحوار كل من رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل الذي قدم مؤخرا فيلم "الصندوق الأسود"، بطولة منى زكي، محمد فراج.