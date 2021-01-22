شعبية بولسونارو تتعرض لأكبر تراجع أسبوعي منذ توليه رئاسة البرازيل

تراجعت شعبية الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بواقع 11 نقطة مئوية في نحو أسبوع، في خضم بداية صعبة لحملة التطعيم ضد مرض كوفيد19- بالبلاد، وانهيار النظام الصحي في مدينة ماناوس، حسبما أفاد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إكزام آيديا لاستطلاعات الرأى.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، استنادا إلى الاستطلاع، أن شعبية حكومة بولسونارو انخفضت إلى 26 بعد أن كانت 37 بالمئة.وقفز أولئك المعارضين لإدارته إلى 45 بالمئة.وأجرى الاستطلاع على 1200 شخص عبر الهاتف في الفترة بين 18 إلى 21 يناير الجاري في كل مناطق البرازيل.