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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يبحث الاستفادة من بئر المياه الجديدة بقرية جارة أم الصغير

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:01 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية توصيات لجنة دراسة الاستفادة من بئر المياه الجديد بقرية جارة أم الصغير بسيوة بطاقة 600 م3 الساعة، والمنفذ من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وأشار مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح إن اللجنة أوصت بدراسة الاستغلال الأمثل لكميات المياه التي يتم ضخها من البئر القديم والجديد، من خلال التوسع في زراعة النخيل والزيتون واستصلاح وزراعة نحو ألفي فدان بالري الحديث منها ألف فدان جاهزة حاليا مع توفير البنية التحتية لها.

وأكد أنه سيتم خلال شهر إنهاء الرفع المساحي وإعداد الخرائط للمنطقة المستهدفة وضرورة مراجعة الشبكة القديمة للري وتقليل الفاقد من المياه وتقليل نسبة مياه الصرف الزراعي.. بالإضافة إلى إقامة جمعية زراعية من أهالي قرية الجارة؛ للمشاركة في وضع رؤى الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة بالجارة وإصلاح تسريب المياه بالبئر القديم وصيانته للحفاظ على المياه من الإهدار.

وأوضح أنه سيتم استلام الوحدة المحلية للبئر الجديد تحت إشراف إدارة الموارد المائية والري، وبحث وتشجيع تنمية موارد الجارة من الثروة الزراعية والمياه لتحقيق عائد اقتصادي مع مقترح إقامة مصنع تعبئة للتمور ومعاصر زيتون توفر مزيدا من فرص العمل لأبناء القرية وتحقق اكتفاء ذاتي وتنمية مستدامة.

وأضاف أن مشتل الزراعات بالحقول الإرشادية بالمركز جاهز حاليا لتوزيع 50 ألف شتلة زيتون، بالإضافة إلى الكمبوست والكبريت والمخصبات على المزارعين بمراكز ومدن المحافظة بالمجان وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بالمركز بعد إجراء المعاينات ومراجعة كشوف المستحقين وفق معايير التوزيع والاستعداد بالجور بأراضي زراعة الزيتون.

بينما أكد محافظ مطروح ضرورة التأكد من استمرارية كميات المياه بخزان البئر الجديدة، وقدرته على ري المساحات الزراعية المقترحة على المدى البعيد ولفترة زمنية كبيرة تحقق الاستقرار، وتشجيع الاستثمار الزراعي المستدام.

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