حمزة نمرة عن «مولود سنة 80»: «دي أغاني ليكم من قلبي»

علق المطرب حمزة نمرة على أغنيات ألبومه التي طرحها مؤخرا ولاقت ردود أفعال قوية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب نمرة قائلا: "ودي كانت أغاني ليكم من قلبي، وده الألبوم اهو أتمنى تسمعوه برواقة تاني وتالت، وماتنسوش لسه فيه يوم أربعاء أخير ٢٤ فبراير وأغنية أخيرة اسمها (فيه ناس). مبسوط جدًا بردود الأفعال كلها والله، ربنا يخليكم ويجبر بخاطركم مولود سنة 80".وكان قد طرح نمرة أغنيات كثيرة منها أغنية معلش؛ وأغنية فاضي شوية؛ وتندرج الأغنيات ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذي يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغنيات وهم "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفي، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعي، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازي "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرها "فاضي شوية"، وجميع الأغاني من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.