شركات البالون الطائر تسيّر 6 رحلات بالأقصر طوال اليوم

سيّرت شركات البالون الطائر بمطار الأقصر الدولي، طوال اليوم الجمعة، 6 رحلات بالون نقلت ما يقرب من 65 راكبا من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية خلال الفترة المستقبلية، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم حاليًا.من جانبها، تواصل شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر عمليات التعقيم والتطهير لكافة رحلات البالون، وتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الراهنة.مطار الأقصر الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأعلى للمطارات، مما يكفل توفير مناخ آمن للسفر، ويبث رسالة طمأنينة بأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية.