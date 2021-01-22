الشرطة التركية تعتقل زوجين ورضيعة بتهمة الانضمام لجولن

أفاد موقع "كورونوس" التركي، اليوم الجمعة، بأن قوات الشرطة التركية اعتقلت أسرة مكونة من زوجين ورضيعة لم يتجاوز عمرها 9 أشهر، بتهمة الانضمام لحركة الداعية التركي فتح الله جولن، ومن المقرر أن تظل الرضيعة حبيسة مع والدتها في زنزانة الحجر الصحي.وذكر الموقع أن قوات الشرطة ألقت القبض على المواطن قاسم مليزجي وزوجته ياسمين، الأربعاء الماضي، وتم نقلهما اليوم الجمعة ليمثلا أمام القضاء بمحكمة أنقرة، وأقر القاضي باعتقال الزوجين مع وجود الطفلة رفقة أمها في زنزانة الحجر الصحي لمدة 15 يومًا.من جانبه، أدان نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اعتقال الزوجين والرضيعة، قائلا: طفل آخر يذهب إلى السجن! تم اعتقال الزوجين ياسمين وقاسم مع طفلتهما البالغة من العمر 9 أشهر.