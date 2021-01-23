بعد المصري وعجوز بريطانيا.. قصص حب رفعت شعار «السن مجرد رقم»





في هذا التقرير نرصد أبرز المشاهير والأشخاص الذين ارتبطوا بشريك حياة أصغر منهم سنًا، وذلك بعد تجدد قصم محمد إبراهيم (35 عاما) الشاب المصرى الذى تزوج من عجوز بريطانية (80 عاما). «الحب ميعرفش سن».. تعتبر من الحكم والأقاويل التى نتبادلها بشكل دائم، فالحب والارتباط بشريك من الأمور التى تشغل بال الكثيرين.في هذا التقرير نرصد أبرز المشاهير والأشخاص الذين ارتبطوا بشريك حياة أصغر منهم سنًا، وذلك بعد تجدد قصم محمد إبراهيم (35 عاما) الشاب المصرى الذى تزوج من عجوز بريطانية (80 عاما).

محمد إبراهيم والعجوز البريطانية

◄ «محمد إبراهيم والعجوز البريطانية»



تعتبر الأشهر، فقد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعى قصة شاب مصرى 32 عام، تزوج من سيدة بريطانية 81 عام.



وأعلن الشاب المصرى عن حبه للعجوز بالرغم من فارق السن الكبير، فى الكثير من الصحف واللقاءت التلفزيونية.



وتجدد الحديث عن قصة الحب بين الطرفين مؤخرًا بعدما نشر موقع "ذا صن" البريطانى، تقريرا عن العجوز البريطانية أيريس جونز (80 عاما)، والتى تزوجت من المصرى محمد أحمد (35 عاما)، حيث انفصل الزوجان بسبب إجراءات الحصول على الفيزا البريطانية.



وقالت جونز، خلال أحد اللقاءت التلفزيونية، إنها أضطرات للسفر للملكة المتحدة وتركت زوجها الشاب محمد بمصر.



وتبادل الزوجان رسائل رومانسية عبر "فيس بوك" حيث نشر محمد صورة قلب، وعلقت علية جونز " أنت في قلبي إلى الأبد". تعتبر الأشهر، فقد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعى قصة شاب مصرى 32 عام، تزوج من سيدة بريطانية 81 عام.وأعلن الشاب المصرى عن حبه للعجوز بالرغم من فارق السن الكبير، فى الكثير من الصحف واللقاءت التلفزيونية.وتجدد الحديث عن قصة الحب بين الطرفين مؤخرًا بعدما نشر موقع "ذا صن" البريطانى، تقريرا عن العجوز البريطانية أيريس جونز (80 عاما)، والتى تزوجت من المصرى محمد أحمد (35 عاما)، حيث انفصل الزوجان بسبب إجراءات الحصول على الفيزا البريطانية.وقالت جونز، خلال أحد اللقاءت التلفزيونية، إنها أضطرات للسفر للملكة المتحدة وتركت زوجها الشاب محمد بمصر.وتبادل الزوجان رسائل رومانسية عبر "فيس بوك" حيث نشر محمد صورة قلب، وعلقت علية جونز " أنت في قلبي إلى الأبد".

سمير غانم ودلال عبد العزيز

◄ «سمير غانم ودلال عبد العزيز»



يعتبر فرق السن بين الطرفين حوالى 23 عام، وعلى الرغم من ذلك كان للحب رأى آخر، فقد تزوجا، بل تعتبر من قصص الحب الناجحة فى عالم التمثيل. يعتبر فرق السن بين الطرفين حوالى 23 عام، وعلى الرغم من ذلك كان للحب رأى آخر، فقد تزوجا، بل تعتبر من قصص الحب الناجحة فى عالم التمثيل.

بريجيت ماكرون والرئيس الفرنسى

◄ «بريجيت ماكرون والرئيس الفرنسى»



تعتبر قصة الحب الأشهر على الصعيد السياسى، فقصة حب ماكرون وبريجيت بدأت بين تلميذ ومدرسته، فقد كان إيمانويل فتى في الـخامسة عشرة من العمر حين التحق عام 1993 بدروس المسرح في مدرسته في أميان، المدينة الهادئة شمال فرنسا. هناك كان ينتظره لقاء قلب حياته رأسا على عقب، إذ أغرم بمعلمة المسرح بريجيت، وكانت متزوجة وأم لثلاثة أولاد، وتكبره 24 عاما. تعتبر قصة الحب الأشهر على الصعيد السياسى، فقصة حب ماكرون وبريجيت بدأت بين تلميذ ومدرسته، فقد كان إيمانويل فتى في الـخامسة عشرة من العمر حين التحق عام 1993 بدروس المسرح في مدرسته في أميان، المدينة الهادئة شمال فرنسا. هناك كان ينتظره لقاء قلب حياته رأسا على عقب، إذ أغرم بمعلمة المسرح بريجيت، وكانت متزوجة وأم لثلاثة أولاد، وتكبره 24 عاما.

هيو جاكمان وزوجتة ديبورا

◄ «هيو جاكمان وزوجتة ديبورا»



ويعتبر الممثل والمنتج الأسترالي هيو جاكمان، من المشاهير الذين رافعوا شعار "الحب لا يعرف سن" فقد تزوج جاكمان من الممثلة الأسترالية ديبورا لي فيرنس منذ عام 1996، والتى تكبره بـ14 عامًا كاملة، حيث إنها تبلغ من العمر 62 عامًا، وهو يبلغ من العمر 48 عامًا. ويعتبر الممثل والمنتج الأسترالي هيو جاكمان، من المشاهير الذين رافعوا شعار "الحب لا يعرف سن" فقد تزوج جاكمان من الممثلة الأسترالية ديبورا لي فيرنس منذ عام 1996، والتى تكبره بـ14 عامًا كاملة، حيث إنها تبلغ من العمر 62 عامًا، وهو يبلغ من العمر 48 عامًا.

مادونا وإبراهيم زيبات