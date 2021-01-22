رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: ندعم الجهود العربية والدولية للحفاظ على استقرار وسيادة اليمن

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:47 م
سعد الدين العثماني
سعد الدين العثماني
ا ش ا
طباعة
أكد الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي، دعم بلاده لجميع الجهود والمساعي العربية والدولية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار وسيادة اليمن ودعم جهود الحكومة الجديدة للقيام بمهامها، مشيرا إلى أن عودتها للعاصمة المؤقتة عدن خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار وبناء المؤسسات.

ولفت إلى استعداد بلاده تقديم كل أوجه الدعم والخبرات اللازمة لليمن خاصة فيما يتعلق بالحكم الجهوي والتنمية والجوانب الصحية والثقافية وغيرها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيره المغربي الدكتور سعد الدين العثماني، وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق ومجالات التعاون القائمة بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والموقف الثابت للأشقاء في المملكة المغربية لدعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، سواء على المستوى الثنائي او في المحافل الدولية.
وناقش الجانبان، آليات تفعيل العمل الثنائي المشترك في الفترة القادمة، بما في ذلك استئناف اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية المغربية، وإمكانية تشكيل لجنة عليا مشتركة، وتبادل الزيارات للاستفادة من الخبرات والتجربة المغربية في عدد من الجوانب، لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن تطلعه الى تنسيق المواقف والحوار السياسي بين اليمن والمغرب في مختلف القضايا وفي المحافل الدولية، موجها وزارة الخارجية بالتواصل المستمر مع الخارجية المغربية لإنشاء لجان التشاور السياسي وأن تلتقي بصورة منتظمة، والتنسيق بين بعثات البلدين في مختلف الدول وخاصة لدى الأمم المتحدة للتنسيق والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية وبما يحقق ويحمي مصالح البلدين، مقدما الشكر للمملكة المغربية على رعايتها لليمنيين المتواجدين على أراضيها سواء طلاب او مقيمين، وتطلع اليمن للاستفادة من التجربة المغربية في عدة مجالات.

موضوعات متعلقة

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

الصور

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

الأكثر قراءة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة mix movies الجديد 2021

سباق حورس للجوارح.. عادة مصرية قديمة أحياها الشباب (فيديو)

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

أيام زمان

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

رحلة العالمى.. ميدو والحب الأبدى مع الزمالك واللحظات الأقسى فى أوربا

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

أنا «چو» أفعل ما يحلو لى.. هل شوّه الغرور أفلام يوسف شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية