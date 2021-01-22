بدء إجراءات نقل تبعية مستشفى ملوي العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

بدء إجراءات نقل تبعية مستشفى ملوي العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة
الجمعة 22/يناير/2021 - 09:57 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه بدأت اليوم الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
وأضاف المحافظ أنه قد تم إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى سمالوط المركزي، وسيتم في الفترة القادمة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ انه يعد نظاما اداريا متميزا وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأضاف المحافظ أنه قد تم إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى سمالوط المركزي، وسيتم في الفترة القادمة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ انه يعد نظاما اداريا متميزا وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.