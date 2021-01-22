بدء إجراءات نقل تبعية مستشفى ملوي العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه بدأت اليوم الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.وأضاف المحافظ أنه قد تم إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى سمالوط المركزي، وسيتم في الفترة القادمة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ انه يعد نظاما اداريا متميزا وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.