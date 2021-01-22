الجزويت يناقش هاملت الجرافيك المصري..نحميا سعد

تستضيف مؤسسة الجزويت للنشر والإعلام حفل توقيع ومناقشة أحدث إصداراتها كتاب (هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد) تأليف الدكتور ياسر منجي، بحضور كلا من الفنان التشكيلي أحمد نوار رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة والأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والسيد قنديل عميد كلية الفنون بجامعة حلوان، والناقد الأكاديمي دكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق.يأتي ذلك في الساعة السادسة مساء الثلاثاء بمسرح ستوديو ناصيبيان بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة).