مونديال اليد.. مصر تكتسح بيلاروسيا بفارق 9 أهداف

حسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مواجهته مع نظيره بيلاروسيا على صالة استاد القاهرة، بالفوز بنتيجة (35 - 26) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، التي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.ظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وسط تفوق من محمد الطيار حارس مرمى المنتخب وتمكنه من التصدى لرميات المنتخب البيلاروسي، وانتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة (21 - 14).