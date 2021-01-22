حالة وفاة و533 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و553 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 952 حالة، وحالات المصابين إلى 160 ألفا و367 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف: أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 48 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 10 آلاف 311 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و446 ألفا و503 مسحات.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بجميع وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 570 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات المصابين إلى 159 ألفا و834 حالة.