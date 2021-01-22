محمد السلاك: القاهرة تلعب دورًا مهمًا في الشأن الليبي

قال المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، اليوم الجمعة، إن القاهرة تلعب دورًا مهمًا في الشأن الليبي.وبحسب قناة العربية، بدأ طرفا النزاع الليبي مساء الجمعة، في جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، مباحثات حول تقاسم السلطة تهدف للتوصل لاتفاق بشأن تعيين قادة جدد لمؤسسات سيادية.وقال مصدر في وزارة الخارجية المغربية التي تستضيف هذه المفاوضات إن الاجتماع التشاوري الرابع في بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى سيتم خلاله "استكمال مناقشة اختيار المرشحين لتولي المناصب العليا في المؤسسات السيادية".كما توقع استمرار الاجتماعات حتى الأحد، مشيرا إلى أن المغرب بمساعدته في تسيير المفاوضات يأمل في أن يتمكن الفرقاء الليبيون من وضع حد للتنافس على هذه المؤسسات و"تعيين شاغلي الوظائف السيادية قبل انتهاء المهلة التي حددتها بعثة الأمم المتحدة"، وهي 60 يوما من بدء المرحلة التمهيدية للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري وتضمنتها خارطة طريق للحل الشامل جرى التوافق عليها في تونس.