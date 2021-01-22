اتفاق بين «الصحة العالمية» و «فايزر» لتأمين 40 مليون جرعة لقاح لـ«كوفاكس»

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف «فايزر بايونتيك» الجمعة، اتفاقا يتيح تأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا المستجد لمنصة «كوفاكس» لصالح الدول الأكثر فقرا.وقال رئيس «فايزر» ألبرت بورلا في مؤتمر صحفي مع منظمة الصحة العالمية، إن جرعات اللقاح الفاعل بنسبة 95 % ستباع بسعر الكلفة على أن تسلم خلال الربع الأول من هذا العام.