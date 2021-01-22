قائمة القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد

تردد قناة أون تايم سبورت 3

تردد On Time Sports 3





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حصلت شبكة قنوات "أون تايم سبورت"على حقوق البث التلفزيوني الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث البطولة عبر 3 شاشات.

حصلت شبكة قنوات "أون تايم سبورت"على حقوق البث التلفزيوني الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث البطولة عبر 3 شاشات.

يبحث الكثير من المهتمين بكأس العالم لكرة اليد المقام هذه الدورة في مصر، عن قائمة القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد، وتستضيف مصر فعاليات ومنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها السابعة والعشرين وذلك خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.وتوفر "الدستور" لقراءها قائمة القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد، حتى يتثنى لمشجعي كرة اليد مشاهدة مباريات كأس العالم.تتزاحم القنوات العالمية على بث مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021، ومن بين 14 قناة تليفزيونية وإذاعية عالمية حصلت على حقوق بث المونديال، حصلت قناة أون تايم سبورت على حقوق البث الحصرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.ويرغب متابعو لعبة كرة اليد في الحصول على تردد القنوات الحاصلة على بث مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021، تحديدا تردد قناة أون تايم سبورت 3 المفتوحة الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2021 عبر النايل سات لمتابعة مباريات المونديال.وتُقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة والتي تنطلق خلالها مباراة مصر وبيلاروسيا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.سيتم نقل وبث مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية المفتوحة، والتي أطلقت قناة خاصة لتغطية أحداث المونديال وهي قناة «أون تايم سبورتس 3»، حيث تعد هذه هي القناة العربية الوحيدة التي تبث منافسات البطول من بين 14 قناة تليفزيونية وإذاعية حصلت على حقوق بث المونديال.تنفل قناة أون تايم سبورت 3 مباريات منتخب مصر فى مونديال الأنديةالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 12303الترميز: 27500الاستقطاب: أفقيأون تايم سبورت 1، ترددها 12654، معدل الترميز 27500أون تايم سبورت 2، ترددها 11449، معدل الترميز 27500أون تايم سبورت 3، وترددها 12303، معدل الترميز، 27500ويمكنكم متابعة البث الحي والمباشر لقناة أون تايم سبورت 3 من خلال القمر الصناعي نايل سات على ذلك التردد علما بأنه ليست هناك أي قناة عربية أخرى تبث مباريات البطولة ولم تحصل على حقوق بث مونديال اليد.