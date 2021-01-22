فلسطين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجاليات

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 9 آلاف و273 حالة، وثبات عدد الوفيات عند 359.وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 114 حالة، والإصابات 6 آلاف و297.