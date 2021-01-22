شفاء 481 حالة مصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، شفاء 481 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 153 ألفا و307 حالات.وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ481 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها منالمستشفى خلال اليومين المقبلين.