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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفر ووصول 8 آلاف راكب عبر 24 رحلة جوية بمطار الغردقة اليوم

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:49 م
مطار الغردقة
مطار الغردقة
محمود السعدى
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استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 24 رحلة سياحية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر"، نقلت ما يقرب من 8 آلاف راكب بمختلف الجنسيات العربية والأوروبية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

وكان مطار شرم الشيخ الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.

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