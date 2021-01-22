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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصر للطيران تسير 5 رحلات داخلية بين مطاري القاهرة والأقصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:35 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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شهدت صالتا السفر والوصول الداخلية بمطار الأقصر الدولي، طوال اليوم الجمعة، انطلاق ووصول 5 رحلات داخلية سياحية قادمين من مطار القاهرة الدولي تابعة لشركة مصر للطيران، لنقل ما يقرب من 800 راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي الطيران المدني والسياحة لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.

ومن جانبها تواصل السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

وكان مطار الأقصر الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأعلى للمطارات، مما يكفل توفير مناخ آمن للسفر ويبث رسالة طمأنينة بأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية.

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