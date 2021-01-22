«الزراعة» تبدأ تنفيذ خطة لرقمنة المبيدات لحماية الإنتاج والتصدير









بدأت وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات خطة لرقمنة خدمات وأعمال لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لسلامة المحاصيل وجمعية سلامة المحاصيل لأفريقيا والشرق الأوسط لضبط سوق المبيدات وحماية الإنتاج المحلي والتصدير للمحاصيل والقضاء على الروتين الحكومي والحد من الاتجار غير المشروع في المبيدات ومنع العبث بالموافقات التي تصديرها الوزارة وحماية سرية البيانات.وقال تقرر للجنة مبيدات الآفات، إن رقمنة خدمات وأعمال اللجنة تؤدي لتحسين جودة وكفاءة العمل وتبسيط وسرعة تقديم الخدمات والتواصل المباشر مع المتعاملين مع اللجنة مما يوفر الجهد والمال وسرعة الإنجاز ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من العمليات الورقية من خلال رقمنة النماذج والعمليات والبيانات، ومركزية المستندات وتجميع المعلومات العلمية والفنية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.وأوضح التقرير، الذي حصلت علية الدستور، أن عملية الرقمنة للمبيدات تعمل على القضاء على الروتين الحكومي وتعقد الإجراءات، والحد من الاتجار غير المشروع في المبيدات من خلال منع العبث بالمستندات والموافقات التي تصدرها اللجنة ومتابعة حركة المبيدات المستوردة والمصنعة محليًا.