فلسطين: استخدام الأسلحة النووية انتهاك للقانون الإنساني الدولي

وأعرب المالكي- خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول معاهدة حظر الأسلحة النووية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- عن فخر بلاده بمشاركتها في صياغة المعاهدة التاريخية لحظر الأسلحة النووية، وأنها من أوائل الدول التي صدقت عليها، وانضمت إلى جميع الاتفاقيات التي تحظر أسلحة الدمار الشامل.





وشدد على ضرورة خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا دعمه ومشاركته الحزن لضحايا الأسلحة النووية، في هيروشيما وناجازاكي.

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يشكل أخطر انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المبادئ الأساسية للإنسانية.