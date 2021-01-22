الأردن يسجل 730 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة تسجيل 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 318 ألفا و911 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 4207 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 796 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 304 آلاف و996.