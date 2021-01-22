زلزال بقوة 4.6 درجة ريختر يضرب اليونان

ذكر معهد (أثينا) للجيوديناميكا أن اليونان تعرضت إلى هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في موقع بعرض البحر بين جزيرة كريت وكاسوس.

وحدد المعهد الجيوفيزيائي- في بيان، اليوم- أن موقع الزلزال، الذي لم ترد تقارير حتى الآن تتحدث عن تسببه في خسائر، 49 كلم شمال غرب كاسوس، وعلى عمق 27.5 كلم تحت البحر، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

يذكر أن اليونان تعد من بين دول العالم الأكثر عرضة للهزات الأرضية، لوقوعها على الحزام الزلزالي الممتد من اليابان وجنوب آسيا حتى الدول المتوسطية، كاليونان وتركيا وإيطاليا والجزائر، حتى دول أمريكا الوسطى والجنوبية.