أوكرانيا وصندوق النقد يبحثان تمديد قرض بـ5 مليارات دولار

تجري أوكرانيا مباحثات مع صندوق النقد الدولي لتمديد برنامج مساعداته بقيمة 5 مليارات دولار، حيث تحتاج الحكومة إلى مزيد من الوقت للوفاء بشروط الصندوق، حسبما قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.وقد يمتد القرض، الذي تم التوقيع عليه في يونيو عام 2020، وينتهي أجله في ديسمبر، لمدة ستة أشهر، حسبما قال المسئول الذي لم تكشف بلومبرج عن هويته.وتجري بعثة افتراضية من الصندوق، الذي مقره واشنطن، مراجعة حاليًا عن مدى التزام أوكرانيا بشروط الاتفاق، الذي تأجلت أحدث شريحة له منذ الخريف الماضي.