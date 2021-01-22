المكسيك: حالات الإصابة بكورونا تصل إلى 1.71 مليون

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 71ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت مكسيكو سيتي، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات نتيجة للإصابة بالفيروس الذى يسبب مرض كوفيد- 19 في البلاد 146 ألفا و174 شخصا، بينما تعافى من المرض 28ر1 مليون شخص.ومر حوالي 47 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بالفيروس.