«احمى نفسك عقم مركزك».. مبادرة لمكافحة كورونا بـ«رياضة الإسكندرية»





نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، مبادرة تحت عنوان «احمى نفسك عقم مركزك»، بإشراف إدارة إعداد القادة (برلمان شباب الإسكندرية)، بمركز شباب مبارك.جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تخدم المواطن، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشى فيروس كورونا المستجد داخل الهيئات الشبابية والرياضية.تهدف المبادرة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، التي قد تكون مهمة، حيث إن بعض التدابير البسيطة قد تساعد في منع انتشار العدوى، وتقلل من أيام الغياب بسبب المرض وابطاء انتشار العدوى التأكد من الإجراءات الصحية ونظافة داخل مراكز الشباب.كما شددت المبادرة على أنه يجب أن تكون أسطح المكاتب والهواتف، ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر لأن تلوث الأسطح التي يستخدمها الموظفون والعملاء هو أحد الطرق الرئيسية التي ينتشر من خلالها تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين، ووضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، التأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات بشكل منتظم، والتأكد من توفر المنظفات لغسل اليدين لمنع انتشار كوفيد- ١٩.وقام أعضاء برلمان شباب الإسكندرية بتنفيذ كافة الخطوات سالفة الذكر داخل مركز شباب مبارك وقاموا بالتعقيم كبداية لحملات أخرى داخل الهيئات الشبابية والرياضية وبالجهود الذاتية.