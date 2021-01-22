رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«احمى نفسك عقم مركزك».. مبادرة لمكافحة كورونا بـ«رياضة الإسكندرية»

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:12 م
مبادرة لمكافحة كورونا
مبادرة لمكافحة كورونا
هبه عويضه
طباعة
نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، مبادرة تحت عنوان «احمى نفسك عقم مركزك»، بإشراف إدارة إعداد القادة (برلمان شباب الإسكندرية)، بمركز شباب مبارك.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تخدم المواطن، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشى فيروس كورونا المستجد داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

تهدف المبادرة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، التي قد تكون مهمة، حيث إن بعض التدابير البسيطة قد تساعد في منع انتشار العدوى، وتقلل من أيام الغياب بسبب المرض وابطاء انتشار العدوى التأكد من الإجراءات الصحية ونظافة داخل مراكز الشباب.

كما شددت المبادرة على أنه يجب أن تكون أسطح المكاتب والهواتف، ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر لأن تلوث الأسطح التي يستخدمها الموظفون والعملاء هو أحد الطرق الرئيسية التي ينتشر من خلالها تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين، ووضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، التأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات بشكل منتظم، والتأكد من توفر المنظفات لغسل اليدين لمنع انتشار كوفيد- ١٩.

وقام أعضاء برلمان شباب الإسكندرية بتنفيذ كافة الخطوات سالفة الذكر داخل مركز شباب مبارك وقاموا بالتعقيم كبداية لحملات أخرى داخل الهيئات الشبابية والرياضية وبالجهود الذاتية.


موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

الصور

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سباق حورس للجوارح.. عادة مصرية قديمة أحياها الشباب (فيديو)

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

أيام زمان

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

رحلة العالمى.. ميدو والحب الأبدى مع الزمالك واللحظات الأقسى فى أوربا

أنا «چو» أفعل ما يحلو لى.. هل شوّه الغرور أفلام يوسف شاهين؟

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية