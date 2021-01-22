رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يطلب المساعدة من ألمانيا لتوفير مستلزمات لمصابي كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:54 م
حسان دياب
حسان دياب
وكالات
طباعة
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم الجمعة من سفير ألمانيا في بيروت أندرياس كيندل، توفير آسرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أوكسيجين للمصابين بكورونا، إضافةً إلى توفير مليوني لقاح ضد الفيروس.

واستقبل دياب السفير كيندل، اليوم، يرافقه رئيس المجلس اللبناني الألماني للأعمال الياس أسود، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وصوفان، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وطلب دياب من سفير ألمانيا "مساعدة لبنان على توفير أسرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أوكسيجين للمصابين بداء كورونا".

وشدّد دياب على أن "لبنان لا يطلب مساعدات مالية مباشرة، بل بإمكان ألمانيا دعم المستشفيات مباشرة للتمكن من استيعاب واستقبال مرضى كورونا بالسرعة اللازمة".

وتمنى دياب على كيندل "توفير مليوني لقاح، علاوة على اللقاحات التي طلبها لبنان من دول أخرى، لتأمين كمية لقاحات تغطي كافة اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية".

من جهته أطلع السفير الألماني الرئيس دياب "على تقدم عملية إزالة النفايات والترسبات الكيميائية في مرفأ بيروت والناتجة عن انفجار 4 أغسطس وشحنها إلى ألمانيا".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان يسجل ارتفاعا قياسيا منذ بداية يناير الحالي، في ظل عجز القطاع الصحي.

وتسعى حكومة تصريف الأعمال لتأمين وصول اللقاحات الخاصة بالفيروس خلال فبراير المقبل.

موضوعات متعلقة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

الصور

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سباق حورس للجوارح.. عادة مصرية قديمة أحياها الشباب (فيديو)

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

أيام زمان

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

رحلة العالمى.. ميدو والحب الأبدى مع الزمالك واللحظات الأقسى فى أوربا

أنا «چو» أفعل ما يحلو لى.. هل شوّه الغرور أفلام يوسف شاهين؟

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية