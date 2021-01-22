رفع 65 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بالأحياء والقرى، حيث نجحت في رفع 65 طن مخلفات من نقاط التجمع إلي المقلب الوسيط.قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن العمل جار على قدم وساق في مجال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الأحياء، حيث واصلت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أعمال النظافة بمنطقة الحرفيين وزاوية سلطان، وتم رفع ما يقرب من ١٥طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، كما قام قسم البيئة بقرية تلة اليوم بأعمال النظافة بالقرية والتوابع وتم رفع ١٥ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وتم نقلها الى المقلب الوسيط.وأضاف رئيس المركز أن حي وسط المدينة واصل أعمال النظافة بشوارع الحى ونقاط التجمع حيث تم رفع ما يقرب من ٢٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى، ومن جانب آخر واصل حي غرب المدينة أعمال النظافة بشوارع الحى ونقاط التجمع، وتم رفع ١٥ طنا من المخلفات والقمامة وتم نقلها إلى المقلب الوسيط، لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين.