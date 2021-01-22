خبيرة تجميل توضح 5 وصفات منزلية للعناية بالبشرة

«الزبادي والشوفان المطحون»



«الأرز المطحون والعسل»



«وصفة الكركم»



«اللبن البودرة والعسل»



«النشا مع حليب البودرة»



تتميز الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة بأنها منتجات خالية تماما من المواد الكيميائية، كما أنها متوفرة في كافة البيوت وهناك وصفات عديدة قدمتها خبيرة التجميل والعناية بالبشرة عليا محمود.تساعد في التخلص من الجلد الميت وتجديد البشرة وتفتيحها ويمكن استخدمها عن طريق معلقة كبيرة من الزبادي تخلط مع معلقة من الشوفان المطحون ويتم توزيعها على البشرة وتترك لمدة ١٥ دقيقة أو حتى تجف ثم يغسل الوجه بماء دافئ ويمرر بعد ذلك مكعب من الثلج على الوجه لغلق المسام.تساهم هذه الخلطة فى تفتيح البشرة من خلال خلط معلقتين من الأرز المطحون ونصف معلقتين من العسل ومعلقة مياه معدنية أو ماء ورد ويوزع ويترك على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة وأثناء غسيل الوجه يدلك بحركات دائرية.يعمل الكركم على تبيض البشرة حيث يجهل عدد كبير من الناس عن فوائدة للبشرة خاصة الدهنية ويستخدم عن طريق إضافة معلقتين من الحليب البودرة مع معلقتين من ماء الورد ومعلقتين من الكركم المطحون وخلطهما سويا ويترك على البشرة لمده ربع ساعة ثم يشطف بالماء.من أكثر الوصفات الفعالة لتفتيح البشرة وذلك من خلال خلط معلقة من العسل ومعلقة من الحليب ويتم وضع الخليط لمدة ربع ساعة على الأقل.تعتبر من اكثر الوصفات الفعالة في تفتيح البشرة، حيث يخلط معلقة كبيرة من النشا مع معلقتين من الحليب البودرة مع معلقتين من ماء الورد ويترك ٢٠ دقيقة على البشرة ثم يشطف.