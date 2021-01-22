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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خبيرة تجميل توضح 5 وصفات منزلية للعناية بالبشرة

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:48 م
خبيرة تجميل
خبيرة تجميل
إسلام جمال
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تتميز الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة بأنها منتجات خالية تماما من المواد الكيميائية، كما أنها متوفرة في كافة البيوت وهناك وصفات عديدة قدمتها خبيرة التجميل والعناية بالبشرة عليا محمود.

«الزبادي والشوفان المطحون»
تساعد في التخلص من الجلد الميت وتجديد البشرة وتفتيحها ويمكن استخدمها عن طريق معلقة كبيرة من الزبادي تخلط مع معلقة من الشوفان المطحون ويتم توزيعها على البشرة وتترك لمدة ١٥ دقيقة أو حتى تجف ثم يغسل الوجه بماء دافئ ويمرر بعد ذلك مكعب من الثلج على الوجه لغلق المسام.

«الأرز المطحون والعسل»
تساهم هذه الخلطة فى تفتيح البشرة من خلال خلط معلقتين من الأرز المطحون ونصف معلقتين من العسل ومعلقة مياه معدنية أو ماء ورد ويوزع ويترك على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة وأثناء غسيل الوجه يدلك بحركات دائرية.

«وصفة الكركم»
يعمل الكركم على تبيض البشرة حيث يجهل عدد كبير من الناس عن فوائدة للبشرة خاصة الدهنية ويستخدم عن طريق إضافة معلقتين من الحليب البودرة مع معلقتين من ماء الورد ومعلقتين من الكركم المطحون وخلطهما سويا ويترك على البشرة لمده ربع ساعة ثم يشطف بالماء.

«اللبن البودرة والعسل»
من أكثر الوصفات الفعالة لتفتيح البشرة وذلك من خلال خلط معلقة من العسل ومعلقة من الحليب ويتم وضع الخليط لمدة ربع ساعة على الأقل.

«النشا مع حليب البودرة»
تعتبر من اكثر الوصفات الفعالة في تفتيح البشرة، حيث يخلط معلقة كبيرة من النشا مع معلقتين من الحليب البودرة مع معلقتين من ماء الورد ويترك ٢٠ دقيقة على البشرة ثم يشطف.

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