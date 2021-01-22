إلغاء احتفالات مولد الرفاعي هذا العام بسبب كورونا

أعلنت الطريقة الرفاعية، في بيانها منذ قليل، عن عدم الاحتفال بمولد الإمام أحمد الرفاعي هذا العام، والذي كان محددا له هذا الأسبوع، نظرا لتفشي فيروس كورونا القاتل.وقال الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية: "الحمدلله الذي أشرق في القلوب محبته، والصلاة والسلام على من أضاء الكون برحمته، ورضي الله عن أسيادنا أولاد حضرته وعن الصحابة والتابعين من تمسكوا بطريقه فكانوا مصابيح لشريعته، ورضي الله عن شيخنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير الذي جمع بين نوره الحقيقي وشريعته".واختتم الرفاعي بيانه قائلا: "أوصيكم ونفسي بوصية شيخنا أحمد الرفاعي الكبير، قدس الله سره، حين قال أي سادة! من الخشية تكون المحاسبة، ومن المحاسبة تكون المراقبة، ومن المراقبة يكون دوام الشغل بالله؛ فإن أغبط الناس في زماننا: مُؤْمِنٌ عَرَفَ زَمَانَهُ، وحَفِظَ لِسَانَهُ، ولَزِمَ شَأنَهُ، وَكَانَ مَنَ الصَّالحين، فاللهم تقبلنا وارفع البلاء عنا وكل عام وأنتم بخير".