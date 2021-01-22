1.6 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال ديسمبر









أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز، عن مشمول 2416 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر ديسمبر 2020، لجميع السلع الاستراتيجية ومنها (القمح والبقول والذرة والأعلاف)، ومستلزمات الإنتاج والأخشاب وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات والتفاح وغيرها من السلع.يأتى ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحرصًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 225 مليونا و516 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضريبة القيمة المضافة والغرامات المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 679 مليونا و757 ألف جنيه وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والأمانات 126 مليونا و628 ألف جنيه.كما بلغ عدد شهادات الإعفاءات خلال ديسمبر 2020 حوالى 807 شهادات جمركية وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم المعفاة نتيجة تطبيق الإتفاقيات حوالى 417 مليونا و616 ألف جنيه.من ناحية أخرى، بلغت الشهادات التي تم تصدير مشمولها من جمارك الصادر بالإدارة المركزية لجمارك بدمياط خلال ديسمبر حوالى 1922 بيان جمركي صادر تحت جميع النظم ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2 مليار و635 مليونا و11 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن رمل سيلكا وكوارتز وبلوكات رخام وعلف برسيم وخردة حديد استانلس، وتم تحصيل رسوم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 11 مليونا و881 ألف جنيه.وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2020 حوالي مليار و61 مليونا و902 ألف جنيه، كما بلغت التعويضات المستحقة التى تم تحريك الدعاوى القضائية بشأنها مليار و4 ملايين جنيه و66 ألف جنيه.