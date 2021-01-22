مريم الكفوري في عيد الشرطة: الأعين الساهرة للوطن

قدمت مريم عزت الكفوري عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن في عيدهم الـ69.وأكدت «الكفوري» في بيان صادر عنها اليوم، أن قوات الشرطة الأعين الساهرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيرًة إلى أنهم يحملون أرواحهم على أكتافهم ويقدموها مهرا للوطن، وتصدوا للعناصر الإرهابية التي كادت أن تدمر الوطن، واجتثاث جذور الإرهاب من مصر.وأشارت إلى الدور البطولي الذي يضطلع به رجال جهاز الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص، مؤكدًة أن مصر ستنتصر على الإرهاب بفضل جهود وتضحيات أبنائها الأبطال.واختتمت تصريحها بمطالبة الشعب المصري العظيم بالالتفاف، والوقوف خلف رجالنا البواسل للتصدي لكافة المؤامرات التي تُحاك ضد الوطن.