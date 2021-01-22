وزيرة الدفاع اللبنانية: الجيش حافظ على الأمن وأحبط المخططات الإرهابية

أكدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، أن الجيش أثبت أنه على قدر المسئولية التي ألقيت على عاتقه، حيث نجح في جميع المهام التي أوكلت إليه على أكمل وجه، وعلى رأسها إحباط المخططات الإرهابية والحفاظ على الأمن وحماية المواطنين خلال المظاهرات والتصدي لمخططات الفتنة وضرب الاستقرار.

وأشارت وزيرة الدفاع اللبنانية – خلال تفقدها اليوم عددا من المراكز والوحدات العسكرية للجيش اللبناني شمالي لبنان – إلى أن القوات المسلحة ستبقى صمام الأمان والضمانة للبنان وشعبه، وستتصدى لكل محاولات العبث بأمن والاستقرار البلاد.

وشددت على أهمية العمل لتخطي الأزمات التي يمر بها لبنان، وضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية الصحية الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.