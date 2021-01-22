هدم المئات من استديوهات الفنانين بموسكو وسط خطة تجديد ضخمة للحكومة

وأضاف اتحاد الفنانيين الروسى، فى بيان، أن مايقرب من 1.000 استديو– يقع معظمها فى مربع مبانى "خروشيوفكا" السكنية التى يعود بناؤها إلى حقبة الستينيات- والمنتشرة فى جميع أنحاء العاصمة "موسكو"، كما تم تحديد 500 استديو آخر للهدم، مملوكة لمدينة "موسكو"، وتم تأجيرها مجانا من قبل اتحاد الفنانين، كجزء من مخطط من الحقبة السوفيتية لتدريب الفنانين.. وفى الوقت الذى عفا الزمن عن هذه المبادرة الآن، استمرت سلسلة طويلة من الرسامين والنحاتين والخزافين فى الاستفادة من المساحات المدعمة لعقود.





وسيتم نقل السكان العاديين فى المبانى المستهدفة إلى مساكن جديدة، ولكن سيتم طرد الفنانين دون تقديم ورش عمل بديلة من قبل الحكومة الروسية، حسب بيان "اتحاد الفنانين" الروسى.. وقد وصلت إخطارات الإخلاء النهائية نهاية ديسمبر الماضى.. وقالت "يورى كورشاكوف"، أحد أعضاء "اتحاد الفنانين" الروسى، إن عقد الإيجار الذى صاغته مدينة "موسكو" ينص على أنه فى حالة هدم المبانى لا يمكن المطالبة باستبدال الاستديوهات.. وهو من الصعب تحمله لأننا لا نتحدث فقط عن عدد قليل من الاستديوهات، بل عن مجموعة كاملة ستختفى.. وفيما يخص دور "اتحاد الفنانيين الروسى"، فلن يصبح قادرا سوى على توفير استديوهات لثلث أعضائها البالغ عددهم 7 آلاف فنان بورش عمل.. يأتى ذلك فى الوقت الذى تزعم فيه السلطات الروسية "المخادعة" لا تستطيع توفير المزيد من الاستديوهات.. وذلك برغم وعود عمدة موسكو، "سيرجى سوبيانين"، أنه "لن يترك أى فنان فى الشارع".. وأضاف الاتحاد الروسى، فى بيانه، أنه من المستحيل حاليًا عقد اجتماعات مع السلطات لمناقشة الوضع بسبب الوباء.. هذا، ويشغل الفنانون الروس الأماكن المصممة خصيصا لمزاولة أشغالهم الفنية منذ 1961، ويعمل بها 14 فنانا حاليا، حيث تم إصدار أمر إخلاء فى اغسطس الماضى.





يأتى ذلك فى الوقت الذى تقاتل فيه "يلينا يانتشوك"، نائبة مجلس مدينة "موسكو"، مع الفنانين للحصول على حقوقهم، واصفة الوضع بـ"السخيف" و"المهين".. وأكدت "يانتشوك" أن "اتحاد الفنانين" الروسىى بذل كل ما فى وسعه للحيلولة دون صدور قرار الإخلاء ومساعدة الفنانين، لكن للأسف جهودهم لم تؤثِ ثمارها بالشكل الفعال حتى الآن".. وأضافت: على الرغم من أن العقد المبرم بين نقابة الفنانين والحكومة الروسية سارٍ حتى عام 2025، إلا أن ذلك لم يثنِ الحكومة عن تنفيذ قرارها بإخلاء وهدم المساكن.

قال اتحاد الفنانين في موسكو (MUA) إن أكثر من 700 فنان في موسكو أجبروا على النزول إلى الشوارع فى أعقاب قيام الحكومة الروسية بهدف استديوهاتهم بالجرافات لإفساح المجال للتنمية الحضرية.