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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجزائر تسجل 272 إصابة و3 وفيات بكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:55 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، الجمعة، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار- في مؤتمر صحفي اليوم - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 105 آلاف و124 حالة.. بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2856 حالة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 71 ألفا و552 حالة، وذلك بعد شفاء 209 حالات خلال يوم واحد.. موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 36 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس "كورونا" في الجزائر قد بلغت 1133 حالة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب "كورونا"؛ ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.


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