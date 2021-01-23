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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

السبت 23/يناير/2021 - 12:01 ص
عبد السلام النابلسي
عبد السلام النابلسي
وائل توفيق
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"عندما بدأت حياتي الفنية، الأدب ساعدني كتير والقلم ساعدني جدًا، على التوفيق بين الفن، من زمان يعني سنين طويلة، متسألنيش عددها كام، ففي الجهاد الأول مكنش في أفلام كتير، وكان لازم يكون فيه للمحترف شغل ثاني علشان يوفر متطلبات الحياة، يقدر يوازن بينها وبين الفن".

هكذا حكى الفنان عبد السلام النابلسي أثناء وجوده في برنامج "نجوم على الأرض" الذي قدمته الإعلامية ليلى رستم، عن بداياته الفنية، ودراسته في الأزهر لمدة ثلاث سنوات، وحكاية والده الذي كان يعمل أديبا وقاضيًا.

وقال "النابلسي" إنه كان ينوي العمل بالصحافة، خاصة وأنه تميز فيها، بعدما أنشأ أول صفحة نقدية وفنية للسينما بجريدة "الأهرام".

واعترف الفنان عبد السلام النابلسي بأن نشأته في عائلة تهتم بالعلم والأدب، ساعدته في أن يكون فنانًا ملتزمًا، خاصة وأنه كان من الفنانين الملتزمين الذين لا يشربون الخمر، مثلما كان الفنانون يوسف وهبي، فريد الأطرش، أنور وجدي، وأكد على أنه كان يؤدي الفروض الخمس باستمرار، قال:" أقسم لك بالله، إني بصلي باستمرار، وهذا شيء طبعا إنتم مش مصدقينه، إنما تأكدوا إن ده اللي بيحصل، إن أنا بصلي".

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