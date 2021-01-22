التحفظ على سائق السيارة المنفجرة على طريق الإسماعيلية- القاهرة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القصاصين على سائق سيارة نقل أنابيب اشتعلت اليوم بطريق الإسماعيلية القاهرة، لسؤاله حول ظروف الواقعة بعد تحرير محضر بمقر قسم الشرطة.وكان طريق الإسماعيلية شهد حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات غاز أمام مدينة القصاصين بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قبل محطة تحصيل الرسوم وأفادت إدارة الحماية المدنية بتمام الاخماد والسيطرة علي الحريق بالكامل.ويذكر أن السيارة محملة بأسطوانات غاز كبيرة بعدد 250 أسطوانة كانت قادمة من منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية ومتوجهة الي قرية سرابيوم بالإسماعيلية وادى الاشتعال الي تفحم السيارة بالكامل ولم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات او إصابات.