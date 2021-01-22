«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

ذاع صيت الفنانة والراقصة المصرية نجوى فؤاد بعدما صورت جلسة خاصة أمام الأهرامات وأبوالهول لصالح التلفزيون الفرنسي، فبدأ متعهدو الحفلات في الدول العربية وخارج مصر يطلبونها لإحياء الحفلات.لكن خلال أدائها لفقرتها في حفلات داخل مصر، رفضت نجوى فؤاد أن تكمل فقرتها إثر مشادة حدثت بينها وبين الجمهور، واضطرت لأن تنسحب من على خشبة المسرح.جمهور نجوى انتقم منها وقام بعضهم بتحطيم سيارتها الشيك عند الخروج، وكانت سيارتها من نوع «مرسيدس»، وكانت هي السيارة الوحيدة من نوعها في مصر بذلك الوقت، وكانت قيمتها تزيد علي ستة آلاف جنيه إسترليني أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري، حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية.يذكر أن نجوى فؤاد عندما بلغت 12 سنة، قرر والدها أن يحرمها من الذهاب للمدرسة، وأن يزوجها لأحد أقاربه الذي يلبغ من العمر 42 عامًا فرفضت وهددته بأنها ستقتل نفسها، لكنه كان مصممًا حتى قررت الهرب إلى القاهرة.كما قالت نجوى في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، إن شقيقها قطع علاقته بها بسبب عملها، لكنها كانت تفضل أن تكون قريبة من أسرتها الكبيرة، لكنه لم يمنحها هذه الفرصة لذلك.